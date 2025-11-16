A Bükkben túrázók november elejétől kezdődően több helyen is piros–fehér szalagokra bukkantak, amelyek területi lezárásokat sejtettek, ám kiderült: ezek nem hivatalos jelölések voltak. A hatóságok most figyelmeztették is a természetjárókat: a szalagok nem tőlük származnak, és félrevezethetik a kirándulókat - számolt be a Borsod Vármegyei hírportál.
A jelenség a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki, sokan jelezték, hogy megtévesztőnek, sőt veszélyesnek tartják az ismeretlen eredetű jelöléseket. Többen megpróbáltak információt kérni az illetékesektől, ám sem az Egererdő Zrt., sem a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nem tudott hivatalos szalagozásról.
A kirándulók egy magánszervezésű teljesítménytúrára vagy futóversenyre is gyanakodtak, ám erre sincs bizonyíték. Ráadásul ha sportrendezvényről lett volna szó, a szervezőknek kötelező lett volna eltávolítani a jelöléseket.
A helyzet tisztázására az Egererdő Zrt. már hivatalos közleményt is kiadott.
A társaság tudatta:
- nem ők helyezték ki a piros–fehér szalagokat,
- nem is használják ezt a típusú jelölést ideiglenes lezárásra,
- az ő szalagjaik pirosak, szélesek, „EGERERDŐ Zrt.” felirattal,
- a hivatalos lezárást minden esetben tábla és szükség esetén személyzet is kiegészíti.
A kirándulókat arra kérik: ha ismeretlen eredetű szalagot találnak, jelezzék nekik. Ez azért fontos, mert a Bükkben több erdőgazdálkodó működik – állami, magán- és a nemzeti park szervezetei is –, ám a spontán kihelyezett jelölések komoly zavart okozhatnak, főként a forgalmas túraútvonalakon.
A Bükk Magyarország egyik legkedveltebb túracélpontja: évente tízezrek látogatják a tanösvényeket, kilátókat, barlangokat. Az ismeretlen eredetű szalagok ezért nem csupán zavaróak, hanem veszélyesek is, mert megtévesztik a kevésbé gyakorlott kirándulókat, félrenavigálhatják a túrázókat.
