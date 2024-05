A Készenléti Rendőrség járőrei hétfő este a Soroksári úton figyeltek fel egy férfira, aki egyik kezében egy doboz sörrel éppen egy választási plakátot tépett le. A rendőrök megállapították, hogy nem az volt az első; egy két kilométeres szakaszon összesen 77 plakátot szakított le, amivel mintegy 300 ezer forint kárt okozott.

A 39 éves szigetszentmiklósi lakost előállították a IX. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol rongálás és garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismerő vallomást tett – írja a police.hu, amely hozzáteszi:

hasonló bűncselekmény miatt a lakóhelyén is folyik ellene eljárás, ezért a gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Szinte biztosra vehetjük, hogy ugyanarról az elkövetőről van szó, akiről a DK is posztolt múlt héten. Szigetszentmiklóson Kocsis Éva, a Miklósért Városvédő Kör, a DK, a Párbeszéd, az LMP, az MSZP és A Nép Pártján közös polgármesterjelöltje plakátjait leszaggatták, szétdobálták, egy részüket elrakták, hogy ne is lehessen visszarakni őket. A mesterbűnözőt ott is elfogták – írja a police.hu.