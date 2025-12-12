A kormány 2025. januárban indította a dolgozó, felsőfokú végzettséggel nem rendelkező és felsőoktatási intézményben nem tanuló fiatalok számára elérhető kamatmentes kölcsönt.

Az akár 4 millió forint összegű, ingatlanfedezet nélküli munkáshitelre az indulást követő második és harmadik hónapban még 28,57, illetve 21,20 milliárd forint összegben szerződtek le a magyar bankok, ám azóta folyamatosan csökken az érdeklődés - hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A szakportál tájékoztatása szerint sokan reméltek felfutást az Otthon Start Program szeptemberi indulása után, hiszen a munkáshitel akár önerőként is felhasználható egy 40 millió forintos lakás megvásárlásához. A valóság azonban más: míg szeptemberben volt egy 7 százalékos növekedés az előző hónaphoz képest, októberre ez elolvadt: a 9,68 milliárd forint szerződéses összeg a második legalacsonyabb érték a termék történetében.

A népszerűség csökkenésének oka nem a kondíciókban rejlik, hiszen a munkáshitel kamatmentes és szabad felhasználású, hanem a szigorú jogosultsági feltételekben.

Az igénylőnek 17 és 26 év közöttinek kell lennie, nem lehet felsőfokú végzettsége, és a kölcsön igénylésekor nem tanulhat felsőoktatási intézményben. További feltételek a legalább három hónapos TB jogviszony, heti minimum 20 órás munkaviszony, büntetlen előélet, köztartozás-mentesség és magyarországi lakcím, továbbá a folyósítást követő öt évben is itthon kell élni és dolgozni.

A szakértő szerint az idő előrehaladtával a potenciális igénylők köre egyre szűkül, ezért

a jelenlegi feltételekkel komolyabb felfutás nem várható, és a munkáshitel súlya fokozatosan csökkenhet a lakossági hitelpiacon; megfontolandó lehet a jogosultsági feltételek kiterjesztése például a felsőfokú végzettségű, karrierjüket kezdő fiatalokra, akik jövedelmük révén könnyebben hitelezhetők.

A Babaváró kölcsön ezzel szemben továbbra is népszerű: októberben az új szerződések összege 22,80 milliárd forintra nőtt, ami 24 százalékos bővülést jelent augusztushoz képest. A két konstrukció népszerűsége közötti különbség a banki ajánlatokban is megjelenik: míg a munkáshitelnél nincs jóváírás, a Babaváró esetében 130-180 ezer forintos kedvezmény járhat, bankszámla nyitásával további ösztönzőkkel.