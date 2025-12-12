A Policy Solutions felmérése az orosz-ukrán háborúval és Magyarország külpolitikai irányultságával kapcsolatos vélemények mellett a nemzetközileg kiemelkedő közéleti szereplők hazai ismertségét és népszerűségét is vizsgálta. A válaszadók 18 politikus és közéleti személy esetében nyilatkozhattak arról, hogy ismerik-e őket, és ha igen, milyen mértékben pozitívan vagy negatívan értékelik őket. E szerint

a magyarok körében a nemzetközi közéleti szereplők közül a pápa a legkedveltebb, míg a háborús felek, Putyin és Zelenszkij a legkevésbé népszerűek.

A Telex által közölt kutatásból kiderült, hogy a magyarok körében a leginkább ismert nemzetközi közéleti szereplők

A népszerűségi listát XIV. Leó pápa vezeti: róla a magyarok 54 százaléka vélekedik kedvezően.

Putyin és Zelenszkij a legkevésbé kedveltek, a válaszadók 67, illetve 64 százaléka negatívan látja őket. Az orosz elnök megítélése stabilan rossz az elmúlt években, míg Zelenszkij imázsa viszont egyre negatívabbá vált 2023 és 2025 között.

Ennél érdemben kevesebben, de így is kifejezetten sokan vannak kedvezőtlen véleménnyel Ursula von der Leyenről (47 százalék), Hszi Csin-pingről (46 százalék), Recep Tayyip Erdoganról (43 százalék), Benjámin Netanjahuról (42 százalék) és Donald Trumpról (40 százalék) is.

Közülük az amerikai elnök népszerűsége lassan javult: 2023-ban még 45 százalék látta negatívan, 2025-re ez a szám 40 százalékra csökkent.

A felmérést a Závecz Research 2025. szeptember 26. és október 10. között, 1000 fős, az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán készítette személyes megkérdezés alapján