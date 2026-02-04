Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna - fogalmaz Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében.
Az MI által készített videóban Magyar Péter egy bejövő hívást fogad az Európai Bizottság elnökétől, Ursula von Der Leyentől. A beszélgetés során az elnök asszony arra kéri a Tisza párt elnökét, hogy küldjön pénzt Ukrajnába, amire a képviselő azt a választ adja, hogy előbb választásokat kell nyerni, azonban „utána mindent lehet”.
Von der Leyen kérése ezt követően már arra vonatkozik, hogy a győzelem után az ő feladatuk legyen az első, és legfontosabb.
