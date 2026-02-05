Hadházy Ákost több barátja is arra biztatta, vezessen egy ellenzéki pártot, így opcióként szolgálna azon szavazóknak, akik nem bíznak a Tiszában. Habár ennek nem tett eleget, de a Mediánnal elvégeztetett egy közvélemény-kutatást, hányan szavaznának a hipotetikus pártra – írja az Index.

A politikus Facebook-oldalán azt írta, tavaly nyár végén a Mediánnal készíttetett egy ezer fős felmérést, hányan szavaznának egy olyan pártra, amelyet ő vezet.

Indoklása szerint mivel választási kampány van, természetes, hogy felfokozottak az érzelmek.

Hadházy (...) a Tisza Párt szavazóinak a körében a legnépszerűbb: a tiszások négyötöde adott a nullánál nagyobb valószínűséget arra, hogy egy Hadházy által vezetett listára szavazna, 46 százalék a közepesnél nagyobb valószínűséget adott ennek, sőt 11 százalékuk teljesen biztosra mondaná a szavazatát

– olvasható a Medián-elemzésben.

Hadházy Ákos szavai szerint tisztában van azzal, hogy ennek a kutatásnak az eredménye nem azt jelenti, hogy egy általa vezetett párt be is jutna a parlamentbe. A független országgyűlési képviselő ugyanakkor úgy látja, „a jelenlegi politikai helyzetben nem szabad ilyesmivel foglalkozni”.

Ezzel együtt viszont Zuglóban elindul függetlenként a választásokon, ennek várható eredményét szintén felmérte a Mediánnal. Eszerint Hadházy úgy kalkulál, nyerni fog, mert „a Fidesz támogatottsága annyira alacsony Zuglóban, hogy az ellenzéki választóknak nem kell taktikázniuk, hanem szabadon dönthetnek arról, melyikünket kívánják megbízni a képviseletükkel”.

Mint posztjában fogalmazott, „én teljes nyugalommal és tiszta lelkiismerettel indulhatok és tudomásul fogom venni a döntésüket arról, hogy folytassam-e a munkámat vagy menjek haza állatorvosnak”.