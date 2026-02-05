Fogyasztói visszahívást rendelt el a DANONE Magyarország Kft. több anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerére, miután az egyik alapanyagban mikrobiológiai szennyeződést, úgynevezett cereulid toxint mutattak ki. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legfrissebb iránymutatása alapján az érintett termékekben a toxin koncentrációja meghaladhatja az ajánlott határértéket.

A DANONE Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A hatóság közlése szerint folyamatosan nyomon követik a megtett lépéseket, valamint a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Milumil AR Optima – speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer (0 hónapos kortól), kiszerelés: 900 g, minőségmegőrzési idők: 2026.08.07., 2026.08.29., 2027.02.26.

Milumil 1 Optima – tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, kiszerelés: 900 g, minőségmegőrzési idő: 2026.11.27.

Milumil 2 – anyatej-kiegészítő tápszer, kiszerelés: 500 g, minőségmegőrzési idők: 2026.10.17., 2027.02.21.

Milumil 2 – anyatej-kiegészítő tápszer, kiszerelés: 1500 g, minőségmegőrzési idők: 2026.10.17., 2027.02.21.

Milupa 1 – anyatej-helyettesítő tápszer, kiszerelés: 600 g, minőségmegőrzési idő: 2026.11.20.

A hatóság arra kéri a szülőket és gondviselőket, hogy az érintett termékeket ne használják fel, és kövessék a gyártó által megadott visszahívási tájékoztatást.