Tolongtak az intézményi vevők – bankok, befektetési alapok, nyugdíjpénztárak és külföldi befektetők – az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) csütörtöki aukcióján. Az értékesítés a szokásos mederben indult, az ÁKK 20 és kétszer 25 milliárd forintnyi állampapírt hirdetett meg, három, öt és tízéves futamidőre.
Majd itt jött a váratlan fordulat, a meghirdetett 70 milliárd forintra, ötször ennyi, 350 milliárd forint ajánlat érkezett be.
A hatalmas kereslet oka valószínűleg az, hogy a piaci szereplők egyértelműen kamatvágásra rendezkedtek be, ezt árazzák a befektetők – mint arról az Economx is beszámolt szerdán.
A kibocsátó végül 165 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el, az eredeti terv több mint kétszeresét. Így alakultak az átlaghozamok: 6,1 százalék (3 év), 6,19 százalék (5 év) és 6,46 százalék (10 év).
Biztosra veszi a piac a kamatvágást, sokatmondó árazások alakultak kiMeredeken tart lefelé a 10-éves állampapír hozama, már bebukott az MNB-alapkamat szintje alá.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
