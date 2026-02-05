Tolongtak az intézményi vevők – bankok, befektetési alapok, nyugdíjpénztárak és külföldi befektetők – az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) csütörtöki aukcióján. Az értékesítés a szokásos mederben indult, az ÁKK 20 és kétszer 25 milliárd forintnyi állampapírt hirdetett meg, három, öt és tízéves futamidőre.

Majd itt jött a váratlan fordulat, a meghirdetett 70 milliárd forintra, ötször ennyi, 350 milliárd forint ajánlat érkezett be.

A hatalmas kereslet oka valószínűleg az, hogy a piaci szereplők egyértelműen kamatvágásra rendezkedtek be, ezt árazzák a befektetők – mint arról az Economx is beszámolt szerdán.

A kibocsátó végül 165 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el, az eredeti terv több mint kétszeresét. Így alakultak az átlaghozamok: 6,1 százalék (3 év), 6,19 százalék (5 év) és 6,46 százalék (10 év).