Nehéz időszakon megy keresztül a Porsche: visszaestek az eladások – főleg Kínában – , és új vezető lépett a vállalat élére. A német gyártó új vezére a McLarentől érkező Michael Leiters, aki Oliver Blumét váltotta a főnöki székben – írja a Totalcar.

Leiters fontolóra vette, hogy teljes egészében elengedik a Porsche egyik legambiciózusabb projektjét: a 718 Cayman és 718 Boxster elektromos sportautókat. A projekt nem teljesen úgy halad, ahogyan azt a gyártó szeretné.

A Bloomberg a projektet jól ismerő forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a kétüléses villany-Porschék fejlesztése csúszik, a költségek elszálltak, a projekt veszélybe került.

Már 2024 végén megjelentek az első hírek arról, hogy a projekt jelentősen el van maradva a tervezett ütemtervtől, majd 2025 májusában újabb csapás érte a Porschét: az akkumulátor-beszállító Northvolt csődje miatt le kellett állítania a fejlesztést.

A gyártó korábban próbálta finomítani a helyzetet azzal, hogy megerősítette: megerősítették, hogy a 718-asok következő generációjából továbbra is lesz majd benzines változat az elektromos mellett. Most az is benne van a pakliban, hogy az elektromos Cayman és Boxster végül egyáltalán nem készül el.