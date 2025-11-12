Újra elérhető a tavaly sikert aratott Magyar Fűtésmegújítási Program, immár 2.0-s verzióban. A cél ugyanaz: segíteni a magyar háztartásokat korszerű, energiatakarékos, fűtésre is alkalmas klímaberendezésekre váltani, írta a Hóvége.

A programban a részvétel gyors regisztrációval biztosítható, mivel a jelentkezések száma korlátozott.

A cikk szerint nem klasszikus állami pályázatról van szó: a vásárláskor azonnal levonják a kedvezményt az árból. Ez azt jelenti, hogy:

nem kell hónapokig várni,

nincs bonyolult pályázati folyamat,

külön elszámolásra sincs szükség.

A programhoz több tucat magyar kivitelező és forgalmazó csatlakozott, például a Gree, Midea, Daikin, Panasonic, LG, Fujitsu hivatalos értékesítői.

A kedvezmény összege általában 100 000 és 400 000 forint között mozog, bizonyos feltételek mellett pedig akár 500 000 forint is lehet. A pontos összeg a klíma teljesítményétől és a beltéri egységek számától függ.

A programban magánszemélyek vehetnek részt, akik:

magyarországi lakóingatlanban élnek,

rendelkeznek meglévő fűtési rendszerrel (nem hőszivattyú),

vállalják, hogy a klímát fűtésre is használják,

az ingatlan átmegy egy minősítésen.

Regisztráció a futesprogram.hu oldalon történik. Az érdeklődők online űrlapon adhatják meg adataikat, majd előminősítés után 100 000 forint értékű kuponokat kapnak, amelyeket a programban részt vevő forgalmazóknál válthatnak be.

A kedvezmény kizárólag A+ energiaosztályú, fűtésre alkalmas inverteres klímákra vonatkozik, amelyek téli üzemmódban is gazdaságosan működnek.