Újra elérhető a tavaly sikert aratott Magyar Fűtésmegújítási Program, immár 2.0-s verzióban. A cél ugyanaz: segíteni a magyar háztartásokat korszerű, energiatakarékos, fűtésre is alkalmas klímaberendezésekre váltani, írta a Hóvége.
A programban a részvétel gyors regisztrációval biztosítható, mivel a jelentkezések száma korlátozott.
A cikk szerint nem klasszikus állami pályázatról van szó: a vásárláskor azonnal levonják a kedvezményt az árból. Ez azt jelenti, hogy:
- nem kell hónapokig várni,
- nincs bonyolult pályázati folyamat,
- külön elszámolásra sincs szükség.
A programhoz több tucat magyar kivitelező és forgalmazó csatlakozott, például a Gree, Midea, Daikin, Panasonic, LG, Fujitsu hivatalos értékesítői.
A kedvezmény összege általában 100 000 és 400 000 forint között mozog, bizonyos feltételek mellett pedig akár 500 000 forint is lehet. A pontos összeg a klíma teljesítményétől és a beltéri egységek számától függ.
A programban magánszemélyek vehetnek részt, akik:
- magyarországi lakóingatlanban élnek,
- rendelkeznek meglévő fűtési rendszerrel (nem hőszivattyú),
- vállalják, hogy a klímát fűtésre is használják,
- az ingatlan átmegy egy minősítésen.
Regisztráció a futesprogram.hu oldalon történik. Az érdeklődők online űrlapon adhatják meg adataikat, majd előminősítés után 100 000 forint értékű kuponokat kapnak, amelyeket a programban részt vevő forgalmazóknál válthatnak be.
A kedvezmény kizárólag A+ energiaosztályú, fűtésre alkalmas inverteres klímákra vonatkozik, amelyek téli üzemmódban is gazdaságosan működnek.
