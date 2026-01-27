A WhatsApp hivatalosan „nagy online platformnak” (VLOP) minősül az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvénye (DSA) értelmében, ami azt jelenti, hogy az oldalra az EU legszigorúbb felhasználóvédelmi kötelezettségei vonatkoznak - írja a Euronews.

A hétfőn bejelentett lépés azt jelenti, hogy a WhatsApp-nak aktívan meg kell akadályoznia a dezinformáció terjedését és a közvélemény manipulálását, miközben gondoskodnia kell a felhasználók, különösen a fiatalabb korosztályok mentális egészségének védelméről is. Az Európai Bizottság minden eddiginél szigorúbban fogja figyelemmel kísérni a platformot és működését, és amennyiben a üzenetküldő szolgáltatás megsérti a DSA követelményeit, a Bizottság a globális éves forgalmának akár 6 százalékát kitevő bírságot is kiszabhat.

Az intézkedések az úgynevezett VLOP-okra vonatkoznak, vagyis az olyan nagy platformokra, amelyeknek havonta több mint 45 millió aktív felhasználója van az EU-ban (a blokk lakosságának körülbelül 10 százaléka). A WhatsApp jelenleg havi átlagban 51,7 millió felhasználóval rendelkezik.

VLOP-nak minősül többek között a Meta tulajdonában lévő Instagram és Facebook platformok, valamint a YouTube, a LinkedIn, a Snapchat, a Shein, a Wikipedia és számos pornográf weboldal. A Facebook és az Instagram ellen a Bizottság jelenleg is vizsgálatot folytat a DSA kiskorúakat védő követelményeinek esetleges megsértése miatt.

Az Európai Bizottság a DSA alapján vizsgálatot indított az X közösségi média platform ellen is, mert beépített Grok chatbotjának „spicy mode” funkciója lehetővé tette a felhasználók számára, hogy valódi személyekről, köztük gyermekekről is, nem konszenzusos, szexuálisan explicit képeket készítsenek.

