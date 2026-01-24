Véget ér a reklámmentes korszak a Threads felületén. Bár a közösségi oldal 2023-as indulása óta nem tartalmazott reklámokat, már a kezdetektől sejthető volt, hogy ez csak ideiglenes állapot.

A Meta szerdán bejelentette, hogy globálisan is megkezdi a hirdetések megjelenítését a platformon.

Az első hirdetések jövő héten jelennek meg, és fokozatosan érkeznek meg minden felhasználóhoz, tehát lesz, aki csak kicsit később – akár hónapok múlva – találkozhat velük – írja a hvg.hu a TechCrunch híre alapján.

Mint kiemelték, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója többször is sikeresnek nevezte a Threads indulását, amely mára több millió havi aktív felhasználót vonz világszerte. A vállalat nemrég megkönnyítette a hirdetők dolgát is: a Threads immár automatikusan bevonható az Instagram-, Facebook- és WhatsApp-kampányokba.

A reklámok képes és videós formában is megjelenhetnek majd, és a Meta szerint kezdetben visszafogott mennyiségben találkoznak velük a felhasználók. Azt azonban nem árulták el, hogy hosszabb távon mire lehet majd számítani.