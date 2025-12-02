A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival szombaton késő este a budapesti Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen.

A közlemény szerint különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltást követően kétszer is olyan erejű ütést mért ököllel a sértett fejére a vádlott férfi, hogy a sértett a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután – az orvosi ellátás ellenére – életét vesztette.

A Főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség intézkedett a súlyosabb minősítés közlése iránt, és az élet elleni bűncselekmény miatt tett indítványt a letartóztatásra. Az ügyészség álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki.

Az erdélyi származású, kőművesként tevékenykedő 28 éves férfi korábban megpróbálta az áldozatot hibáztatni a történtek kapcsán, a Morrison's pedig úgy nyilatkozott, hogy miután ököllel és hirtelen történt a támadás, nem lehetett megakadályozni.