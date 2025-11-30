Meghalt a kórházban egy férfi, akit egy fővárosi, V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak szombat éjjel - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon vasárnapra virradóra.

Azt írták, hogy a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit.

A BRFK-ra éjjel fél 11 után érkezett bejelentés arról, hogy egy V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak valakit. A kiérkező rendőrök megkezdték a fiatal férfi újraélesztését. A mentőszolgálat munkatársai átvették a folyamatot, és kórházba vitték a bántalmazottat, ott azonban az orvosi segítségnyújtás ellenére elhunyt.

A rendőrség halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, a feltételezett elkövető elszámoltatása és a körülmények tisztázása folyamatban van – írta az MTI.