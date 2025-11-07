Ma sokfelé párásan, ködösen indult a nap, helyenként csak lassan oszlanak majd fel a pára- és ködfoltok. A Dunántúlon és délen már több felhő lehet az égen, máshol még többnyire napos időre van kilátás. Jelentős csapadék sehol sem várható, viszont a ködös tájakon szitálás, hajnalban akár ónos szitálás előfordulhat – írja az Időkép. Északnyugaton, illetve a Dunántúl délnyugati részén élénk, néhol erős lesz a déli, délkeleti szél. Délután 12 fok körül alakul a hőmérséklet.

Pénteken időjárási front nem lesz felettünk, de egyeseknél fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomásproblémák előfordulhatnak.

Északnyugaton, illetve a Dunántúl délnyugati részén élénk, néhol erős lesz a déli, délkeleti szél, ez fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenységet, nyugtalanságot okozhat.

Szombat reggelre is sokfelé képződik pára, köd, illetve rétegfelhőzet, mely helyenként tartósan megmaradhat. Ugyanakkor a magasban is több felhő lesz az égen, keleten, északkeleten és délen sokfelé, másutt csak elszórtan alakulhat ki eső, zápor. A légmozgás nem lesz jelentős. A csúcshőmérséklet 8 és 15 fok között alakul.



Vasárnap sok felhő lesz felettünk, továbbra is lehetnek tartósabban párás, ködös tájaink. Főként hazánk északi, északkeleti és keleti felén alakulhat ki eső, zápor, kora estére viszont mindenütt megszűnik a csapadék. A szél nem lesz jelentős, a minimumok 4 és 10 fok, a csúcshőmérsékletek 8 és 15 fok között várhatóak.

Hétfőn reggelre dél felől újabb csapadéksáv érkezhet, sok felhő lesz felettünk, naposabb időszakokra főleg az északnyugati régiókban számíthatunk. Eleinte délen, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet szükség az esernyőkre. A szél legfeljebb északkeleten élénkülhet meg, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmelegebb órákban 7-12 fokra van kilátás.