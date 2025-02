Felhősebb idő várható február utolsó hetében, és többfelé kell csapadékra is készülni. Az éjszakai fagyok enyhülnek: hajnalban jellemzően mínusz 5 és plusz 2 Celsius-fok várható, míg a maximum általában 10 fok körül alakul – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn a Tiszántúl kevésbé felhős tájain is megvastagszik, főként az Észak-Dunántúlon ugyanakkor szakadozhat, csökkenhet is a felhőzet. Délután legfeljebb már csak az északkeleti tájakon – elsősorban az Északi-középhegység keleti felén és Szabolcsban – fordulhat elő gyenge havas eső, havazás. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között várható, ennél kissé hidegebb északkeleten, míg enyhébb idő északnyugaton lehet.

Kedden a felhőzet a legtöbb helyen szakadozik, gomolyosodik, és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, közben azonban nyugat felől felhősödés kezdődik, néhol nem zárható ki gyenge csapadék. A déli, délkeleti szél északnyugaton megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugos helyeken ennél pár fokkal hidegebb lehet. A maximum 6 és 12 fok között várható.

Szerdán általában erősen felhős vagy borult időre lehet számtani a kisebb-nagyobb szakadozások mellett. Több helyen, délnyugat felé növekvő eséllyel fordulhat elő eső, záporeső. A délkeleti, majd az északiasra forduló szelet kísérhetik az Északnyugat-Dunántúlon élénk lökések. A minimum-hőmérséklet a Dunántúlon 0 és plusz 5, keletebbre mínusz 6, plusz 2 fok között valószínű. A csúcsérték többnyire 7-13 fok között alakul, északkeleten lehet pár fokkal hidegebb.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult időre van kilátás, több helyen van esély esőre, záporesőre. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a csúcsérték 4 és 12 fok között alakulhat, a csapadékosabb részeken lesz hidegebb az idő.

Pénteken csökken a csapadékhajlam, és átmenetileg a felhőzet is csökkenhet, és a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5, délután 6-12 fok valószínű.

Szombaton felhős időnek van nagyobb esélye, és néhol gyenge csapadék sem zárható ki. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4, délután 5-12 fok valószínű.

Vasárnap közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, gyenge csapadék nem zárható ki. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum mínusz 4 és plusz 4, a csúcsérték 5 és 10 fok között változhat.