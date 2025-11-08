Ma egy hidegcsepp hatására erősen felhős, borongós időre készülhetünk. Több helyen kialakulhat eső, zápor. Gyenge lesz a keleti, északkeleti szél. Délután 11 fok körül alakul a hőmérséklet – írta az Időkép.

Szombaton egy magassági hidegcsepp érkezik fölénk, ami hidegfronti tüneteket eredményezhet. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás alakulhat ki. Túlnyomóan felhős időre számíthatunk, emiatt levertség, bágyadtság, rossz közérzet is kialakulhat.

Vasárnap sok felhő lesz felettünk, továbbra is lehetnek tartósabban párás, ködös tájaink. Főként hazánk északi, északkeleti és keleti felén alakulhat ki eső, zápor, kora estére viszont mindenütt megszűnik a csapadék. A szél nem lesz jelentős, a minimumok 3 és 10 fok, a csúcshőmérsékletek 8 és 15 fok között várhatóak.

Hétfőn szürke, ködös idővel indul a nap. A köd és rétegfelhőzet a legtöbb helyen feloszlik, de tartósan ködös, párás, szürke tájak. Napközben délen, délkeleten növekedhet meg a felhőzet, amiből helyenként gyenge eső is előfordulhat. Gyenge lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban 8-13 fokra van kilátás.

Kedden eleinte többfelé képződik pára, köd, mely lassan oszlik fel, helyenként tartósan megmaradhat. Máshol változóan felhős-napos időben lesz részünk, csak néhol lehet kisebb eső, szitálás. Gyenge, mérsékelt lesz a nyugati, délnyugati szél. Napközben 7-13 fok valószínű.