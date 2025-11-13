Hal Melinda klinikai szakpszichológus, aki egyben az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója és a Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítója, egy videójában méltatta Orbán Viktort gondolkodását a napokban felbukkant jegyzetei alapján.

Mint fogalmaz, a kormányfő szerinte egy olyan jól működő mentális stratégiát mutatott be, ami a versenyképességet növelheti, és amit szerinte mindenki elsajátíthat. A szakértő szerint ugyanakkor a miniszterelnök

„nem csak a világ egyik legjobb stratégája, hanem még ennél a képességénél is jobb a humora”.

Ugyanakkor Tarjányi Péter szerint a kormányzati kommunikáció hibát követett el azzal, hogy hagyta közzétenni Orbán Viktor rajzait, mivel ez aranybánya a hírszerzésnek és sokat elárul a kormányfő gondolkodásáról.

Csütörtökön Orbán Viktor maga is elárulta egy Facebook-videójában, hogy valójában nem rajzokról van szó, hanem egy új, sajátos nyelv lenyomatairól.