Szalay-Bobrovniczky úgy látja, hogy Magyarország ennek a programnak az eredményeként „lassan visszatér abba az osztályba, ahova tartozott, a profi ligába”. Hozzátette, hogy a honi hadiipar már most is komoly, a nemzetközi színtéren is kimagasló teljesítményre képes: az itt épített, a különféle drónok a világ élvonalába tartoznak,a napokban átadjákis.