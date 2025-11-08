A kormány által ígért 17 milliárd forintos plusz támogatásból a gyermekvédelem idén nem kapja meg az összeget, derült ki a legutóbbi költségvetési bizottsági tárgyaláson – derült ki a Népszava cikkéből.

A minisztériumi álláspont szerint a pénz jelentős része csak később, a következő években kerül felhasználásra, ami sokakban csalódást keltett az intézményrendszer számára.

Vajda Zoltán, független ellenzéki képviselő elmondta, hogy a kormányzati ígéretet közvetlenül azután tette meg a kabinet, hogy az ellenzéki képviselők költségvetési módosító javaslatban kezdeményezték a gyermekvédelemre fordított összegek növelését. Az akkori javaslatot azonban a kormánypárti képviselők támogatás nélkül utasították el, majd pár nappal később jelent meg a bejelentés a plusz pénzről.

A Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott részletek szerint

novembertől napi 4000 forint jut a gyermekotthonokban élők étkeztetésére, amely magában foglalja az óvodai és iskolai étkeztetés finanszírozására korábban biztosított összeget is.

Az állami támogatásból ruházatra és zsebpénzre is jelentős plusz juttatás jut, továbbá 2026-tól a szabadidős és sporttevékenységek támogatását is emelik.

Ugyanakkor az önkormányzatok nem részesülnek ebből az összegből, helyettük az egyházi fenntartású intézmények kapnak támogatást. Az államháztartásért felelős államtitkár ezt azzal indokolta, hogy az önkormányzatok önként vállalják a gyermekvédelmi feladatokat, ezért más forrásokat kell találniuk ezek finanszírozására.

A belügyminiszter nemrég arról is beszélt, hogy országszerte mintegy 300 csecsemő marad a kórházakban, mivel szüleik nem veszik őket haza. Tervezik a gyermekek nevelőszülőkhöz vagy bölcsődei ellátásba történő áthelyezését 2025 decemberétől 2026 márciusáig, azonban részletek ezzel kapcsolatban egyelőre nem ismertek – írja a Népszava.