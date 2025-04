Csütörtökön átmenetileg csökken a felhőzet, több órára is kisüthet a nap, majd délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és délutántól előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, amelyek estétől rendszerbe is szerveződhetnek.

Az egész ország területén a sárga figyelmeztető jelzés van érvényben: a déli, délkeleti szél napközben csaknem országszerte élénk, több helyen erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet - közölte a HungaroMet.

Péntekre virradóan sokfelé eső, zápor, elszórtan zivatar várható. Emellett délután délnyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Többfelé élénk, néhol erős lesz a délies szél. Néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, a maximumok 17 és 23 fok között alakulnak.

Szombaton sok napsütés ígérkezik, a napközben megnövekvő gomolyokból helyenként előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A délnyugati szél még többfelé élénk lehet. Délután 18-23 fok várható.

Vasárnap napos időre van kilátás, legfeljebb az északkeleti, keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok. A délnyugati szél élénk, délnyugaton erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul - olvasható az Időkép előrejelzésében.