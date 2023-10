A Balaton vízállása az elmúlt napokban 2 centiméternyit emelkedett, így jelenleg 94 centiméter a vízszintje, ami abszolút ideális magasság. A nyaralási idény végéig közel 100 centiméteres volt a víz, ami a tavalyi aszályos évben mért eredményeket 30 cm-rel múlja felül. Idén a nyári hónapokban nagyon sok csapadék hullott, jóval több mint a 2022-es évben – ezt a számok is egyértelműen mutatják – fejtette ki az Economxnak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője.

A 2023-as nyár sok csapadékkal és nagyon jó vízállásokkal kezdődött és fejeződött is be.

Idén nyáron egyáltalán nem volt alacsony a Balaton vízállása: 2022-ben a szezon végén 71 cm-t mértek, most októberben pedig 94 cm volt a vízszint, 23 centiméterrel több, mint tavaly ilyenkor. Egyébként a sok éves októberi balatoni átlag vízállás az 83 cm.

A szeptember nagyon csapadékszegény hónap volt, de ez nem meglepő, hiszen a szeptember és az október a hidrológiai év legcsapadékszegényebb hónapjai. Nem is véletlen, hogy a hidrológiai év kezdete november 1-én van, ugyanis ekkor kezdődik az úgynevezett összegyülemlés, a természetes vízkészlet felhalmozódási időszaka – ismertette a szóvivő.

A Balaton 2023. szeptember közepén. Kép: MTI Fotó , Vasvári Tamás

A Dunánál nem túl felemelő a helyzet, de ez a napokban változhat

A Duna vízállása viszonylag alacsonynak mondható. Siklós Gabriella arról is beszámolt, hogy a most következő néhány napban közel egy méteres vízemelkedésre lehet számítani. Nem csak Magyarországon, hanem az osztrák és német vízgyűjtő területeken is előfordul csapadék.

A Duna vízállása egyébként – ugyanúgy, ahogy a többi folyónknál is – ilyenkor szeptemberben és októberben szokott a legalacsonyabb lenni. Budapesten például október elejéig kilátszott az Ínség-szikla, ami egy ismertetőjele az alacsony dunai vízállásnak. A nevét is onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható, ami csak aszályos időszakban – „ínség idején” – fordulhat elő.

Volt annyi vizünk, amennyit az adott időszak megkövetelt, csak nagyobb árvizek nem voltak az elmúlt egy évben sem. Kisebb árhullámok azonban előfordultak, például augusztusban is levonult egy komolyabb árhullám a Dunán

– mondta az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője.

Hozzátette, hogy most teljesen átlagos és normális a vízállás, és a csapadéknak köszönhetően az elkövetkező egy hétben lesz egy kis emelkedés.