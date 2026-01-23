A közönség soraiban hangos nevetést váltott ki csütörtökön, hogy Elon Musk Davosban Donald Trumpot támadta egy szójátékkal. Eszerint az amerikai elnök korábbi lelkes – majd hátra hagyott – támogatója, az újonnan megalapított Béketanácsról úgy fogalmazott:

„Hallottam a Békecsúcs létrehozásáról, és arra gondoltam, hogy ez béke – vagy az egy darab..?”

Majd hozzátette: „Tudják, egy kis darab Grönland, egy kis darab Venezuela” – idézi a Berliner Zeitung a filantróp szavait, aki Trump sajátos külpolitikai lépései alapján arra utalt, hogy Amerika első embere valójában imperialista hatalmi törekvéseit igyekszik érvényesíteni. „Csak békét akarunk” – tette hozzá, miközben a hallgatóság halkan kuncogott, az Euronews szerint.

Az ironikus szójáték a közösségi médiában sem maradt reakció nélkül: többek egyetértésére például egy felhasználó az X-en azt írta, hogy a vicc azért állta meg a helyét, mert leleplezi a megosztottságot.

„Mindenki a békéről beszél, de a valódi párbeszéd a hatalom, a terület és a befolyás körül forog”

– fogalmazott az amerikai kommentelő.

Nagyok a körben, bár az EU-ból csak Magyarország lépett

Megírtuk: az USA elnöke által személyesen irányított testületet eredetileg az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata hagyta jóvá Trump gázai béketervének részeként, de az alapokmány szerint mostantól más konfliktusok megoldásával is foglalkoznak. A tanács állandó tagjai egyenként egymilliárd amerikai dollár (közel 325 milliárd forint) hozzájárulást kell fizessenek.

A kanadai CBC műsorszolgáltató szerint eddig 35 ország csatlakozott a szervezethez, köztük olyan regionális hatalmak, mint Izrael, Törökország, Egyiptom, Szaúd-Arábia és Katar, valamint Argentína, Bahrein, Marokkó és Pakisztán. Az Egyesült Államok hagyományos szövetségesei, mint Nagy-Britannia és Franciaország eddig megtagadták a részvételt, az EU-s országok közül csak Magyarország csatlakozott.

Putyin szerint már ott a pénz a tagságra

Trump meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt is, akit Ukrajna inváziója után kiközösítettek a nyugati körökből. Az orosz vezető kijelentette: fontolgatja a részvételt, és nyitott arra is, hogy befektesse az állandó tagsághoz szükséges egymilliárd dollárt – ehhez még javaslatot is tett: az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyonból teljesítené a tagdíjat.

Davosban az USA vezetője visszakozott a Grönland annektálásával kapcsolatos fenyegetéseivel, miután megállapodott Mark Rutte NATO-főtitkárral egy „sarkvidéki megállapodás keretrendszerében” – eszerint nem várható, hogy Grönland vagy Dánia elveszítené szuverenitását vagy területét a jövőben.