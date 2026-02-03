A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) beszámolójá szerint központilag nem jól számolták ki a pedagógusok idei évre szóló, 10 százalékos béremelésének fedezetét, ezért a kormánynak többször is módosítania kellett az emelés előirányzatán.

A problémát az okozta, hogy az idei 10 százalékos emelés alapjául szolgáló bértömegbe nem számolták bele a tavalyi, fejenként bruttó 20 ezer forintos bérfedezetet, amit a teljesítményértékelés alapján kaphattak a pedagógusok. Emiatt az idei emelés előirányzata alacsonyabb volt, mint kellett volna – számolt be a Népszava.

A hibát Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is elismerte, és közölte: a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már kétszer módosította a finanszírozás alapját, így a 10 százalékos béremeléshez szükséges többlet most már rendelkezésre áll. A PDSZ szerint viszont mire ezek a korrekciók megtörténtek, a munkáltatók már elvégezték a számfejtést, és az utólag érkező összegeket nem minden pedagógus között oszthatták el egyenlően.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője emlékeztetett: a jogszabály szerint a bértömegemelésnek egységesen, intézményi szinten 10 százalékosnak kell lennie. A szakszervezet ezért béremelés-kalkulátort is készített, amellyel a pedagógusok ellenőrizhetik, mennyi emelés járt nekik januárban. Ha eltérés van, az érintettek elsőként a munkáltatótól kérhetnek írásos tájékoztatást, mert a differenciált kifizetés jogellenes lehet, ha sérti az egyenlő bánásmód elvét – hívta fel a figyelmeet a szakszervezet.

Maruzsa Zoltán a viták ellenére azt javasolta a szakszervezeteknek, hogy a béremelés mértékét „ne minősítgessék”, kiemelve: a bérek radikális felzárkóztatása révén a pedagógusok átlagbére most először közelíti meg a diplomás átlagbér 80 százalékát. A kormány álláspontja szerint a béremelés a következő években is a diplomás átlagbérhez igazodik.

A lap emlékeztetett, hogy a pedagósuok béremelése jelentős részben uniós forrásból valósulhat meg: az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete szerint a következő években tanáronként 5 millió, összesen 735 milliárd forint jut a magyar pedagógusok fizetésének emelésére 2030-ig.