Július 1-jén elindul a központi visszaélésszűrő rendszer (KVR), amely minden azonnali fizetési tranzakciót mesterséges intelligenciával elemez és kockázati indexszel lát el, ezzel új szintre emelve a digitális csalások elleni védekezést.

A rendszer a legkorszerűbb technológiát felhasználva, a másodperc tört része alatt képes felismerni a banki utalásokat célzó csalásokat. A nemzetközi szinten is egyedülálló rendszer része a jegybank „öt csapás” intézkedéssorozatának.

Július 1-től a hazai bankoknak kötelező beküldeniük az azonnali átutalások meghatározott adatait a KVR-be. A bankokkal szemben elvárás, hogy a rendszertől kapott kockázati értékeket beépítsék saját visszaélésszűrő rendszereikbe.

A következő időszakban a beérkező adatok és tapasztalatok alapján a rendszer folyamatos fejlesztése várható a hatékonyság maximalizálása érdekében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízásából a Giro Zrt. által üzemeltetett új rendszer a bankoktól beérkező tranzakciós adatokat valós időben veti össze a folyamatosan bővülő, a bankok által küldött csalásgyanús mintázatokat tartalmazó központi adatbázissal, és egy 1 és 10 közötti kockázati pontszámot rendel hozzájuk. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy az értékelés és visszajelzés egy másodperc alatt megtörténjen – így az azonnali fizetés fő vívmánya, az 5 másodpercen belüli utalás továbbra is biztosított lesz.

A KVR visszajelzése alapján a bankoknak kell dönteniük arról, hogy teljesítik-e az utalást, elutasítják vagy csak megállítják, amíg az ügyféltől megerősítést nem kérnek. Fontos változás, hogy ha az MNB által visszaküldött kockázati érték 7-es vagy annál magasabb, és a bank nem végez külön ellenőrzést, akkor kérdés nélkül köteles lesz megtéríteni az esetleges csalásból eredő kárt – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Ugyanez a kötelezettség érvényes akkor is, ha egy átutalást nem előzte meg erős ügyfélhitelesítés, bár ilyen esetek aránya ma már elenyésző.

A lakcímkártyánkat sem hagyjuk ott a kulcscsomónkkal, a PIN-kódot sem kellene Az utalási limitek tavalyi bevezetése visszavetette a pénzátutalásos csalások számát, a bűnözők azonban újra a bankkártyák felé fordultak – az elmúlt fél évben nőtt a kártyaadatokkal elkövetett visszaélések száma. Júliustól az Erste is csatlakozik a központi visszaélésszűrő rendszerhez , amely fél másodperc alatt képes kiszűrni a gyanús tranzakciókat. A bankkártyával való csalárd tranzakciók mellett a leggyakoribb csalástípus a mobiltárca-aktiválás és a pszichológiai megtévesztés – mondta Kósa Anna, a bank compliance vezetője.

A világ élvonalában

A KVR nem váltja ki a bankok egyedi csalásszűrő rendszereit, hanem megerősíti azokat. Olyan, több szereplőt érintő mintázatok és anomáliák kiszűrésére is képes ugyanis, amelyek egy-egy bank saját ügyfélállományán belül nem feltétlenül bukkannának fel.

Ilyen például, amikor a csalók több megtévesztett ügyféltől ugyanarra a gyűjtőszámlára utaltatnak pénzt, hiszen a központi rendszer valós időben észleli, ha egy számlára rövid idő alatt több, egymással korábban nem kapcsolatban álló ügyféltől érkezik pénz.

Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar fejlesztés. Bár több ország – például az Egyesült Királyság vagy Kanada – is kísérletezik valós idejű, központi fraud-szűréssel, ilyen mértékű, az adott országban működő valamennyi banki szereplőre nézve kötelező és teljes körű megvalósításra eddig még nem volt példa. A KVR így nemcsak technológiailag, de működési modelljében is a pénzügyi biztonság új szintjét képviseli – vélekedik Gergely Péter.

Fontosak a mobilalkalmazások