Gyökeresen változhat meg minden a jövő héten

A jövő héten az amerikai elnökválasztás és a Fed soros ülése is komoly turbulenciákat válthat ki a nemzetközi tőzsdéken. Sokak szerint akármelyik nyeri is választásokat, az az idei év egyik népszerű pozíciója, az úgynevezett Trump-trade keretében felvett pozíciók leépülését is hozhatja.