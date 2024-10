Szeptember vége óta látványosan javultak a befektetők szerint Donald Trump választási esélyei az amerikai elnökválasztáson és ez eléggé megviseli az európai részvényeket, különösen a nagy exportkitettséggel rendelkező vállalatokat.

A vámokkal kapcsolatos aggodalmak komoly terhet jelentenek az uniós részvényeknek – írták a Barclays elemzői a Bloomberg tudósítása szerint. Becslésük szerint egy teljes körű kereskedelmi háború közel 10 százalékkal is ronthatja az európia cégek várható részvényenkénti eredményének növekedését. Ha valóban bekövetkezik az, amitől mindenki tart, akkor az az erősen exportvezérelt német és olasz gazdaságot sújtaná a legsúlyosabban, és az olyan szektorok, mint a beruházási javak, az italgyártás, a technológia és az autóipar lennének a leginkább veszélyben.

Az amerikai vámok által várhatóan negatívan érintett európai vállalatok részvényeiből Goldman Sachs által összeállított index értéke idén eddig 11 százalékkal csökkent, míg a páneurópai Stoxx Europe 600 index összességében 8,7 százalékkal emelkedett. A Barclays által összeállított hasonló index, amely az amerikai vámoknak legjobban kitett 28 európai részvényből lett összeállítva, 7 százalékot zuhant szeptember vége óta. Ez az index, amely olyan nagyvállalatok, mint a Diageo, az LVMH és a Volkswagen részvényeit is tartalmazza, 2 százalékot veszített értékéből az év eleje óta – hívta fel a figyelmet a Financial Times.

A Polymarket kriptopénz-alapú tőzsde most 62 százalékra teszi Trump esélyét az elnökség megnyerésére, szemben az egy hónappal ezelőtti 48 százalékkal. Trump ígérete szerint győzelme esetén drasztikus illetékeket vezetne be az importált árukra, 20 százalékos vámot vetne ki Európára és 60 százalékot Kínára. A Nemzetközi Valutaalap ezzel kapcsolatban már figyelmeztetett, hogy az ilyen lépések bevezetése komolyan veszélyeztetné a globális növekedést.

Az európai részvények alulteljesítése idén elég látványos az amerikaiakéhoz képest, de ez eddig nem biztos, hogy a Fehér Házban esetlegesen bekövetkező váltásnak volt betudható. Az S&P 500-as részvényindex az év eleje óta már 20 százalékot emelkedett, ebben a mozgásban azonban eddig a nagy technológiai vállalatok jelentették a húzóerőt, márpedig ez a szektor az európai tőzsdéken erősen alulreprezentált az amerikaival összehasonlítva.

Stoxx Europe 600 és S&P 500 teljesítménye Kép: Economx, investing.com

Azonban ettől függetlenül sem áll jól az európai tőzsdék szénája. A friss kereskedelmi tarifáktól való félelem mellett ugyanis az akadozó európai gazdasági növekedés, a kínai export bezuhanása is komoly kockázat a kontinens vezető vállalatai számára. Ez utóbbin ráadásul tovább ronthat, az új tarifák bevezetése, hiszen az értelemszerűen negatívan hatna vissza a kínai gazdaság növekedésére is.

Vannak azonban olyan vélemények is, amelyek szerint most már egy Trump-győzelem sem jelentene igazán rosszat az európai tőzsdék számára. Abban most elég sokan hisznek, hogy Kamala Harris demokrata jelölt győzelme, pláne, ha az egy törvényhozásbeli többség megszerzésével párosulna, jót tenne az európai piacoknak is, azonban az sem feltétlenül jelent rosszat, ha a republikánusok szerepelnek jobban.

Ez utóbbi esetben ugyanis az amerikai vállalatok számára kedvezőbb környezetet biztosító gazdaságpolitika jöhet, kissé magasabb inflációkkal és alacsonyabb adóterhekkel. Ez jelentős emelkedést generálhat az amerikai tőzsdéken, amely magával húzhatná az európai piacokat is.

Hugh Gimber, a JPMorgan Asset Management globális piaci stratégája arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai részvények értékeltsége máris 40 százalék körüli diszkontot mutat az amerikaiakkal összehasonlítva. ez arra utal, hogy a várt negatív hatások jórésze már be van árazva. Mások szerint pedig a választások jelentette kockázatok miatt eleve sok befektetésre váró pénz áll jelenleg a partvonalon. Ez pedig várhatóan megérkezik majd a piacra, ha végre tisztábban lehet látni, mi lesz a sorsdöntő politikai játszma kimenetele.