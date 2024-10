A kormányzat a piaci becslések alapján jelenleg úgy számol, hogy nagyjából 300-500 milliárd forint mozdulhat meg jövőre lakáscélokra a 2142 milliárd forintnyi nyugdíjpénztári megtakarításokból . A nyugdíjszakértő szerint azonban akár 1000 milliárd forint is kiáramolhat a számlákról, ráadásul a lépéssel a kormányzat egy hatalmas gyomrost visz be a hosszú távú öngondoskodás gondolatának is.