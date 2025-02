A tegnapi kereskedés során ismét inverzzé vált az amerikai hozamgörbe, azaz a 3 hónapos kincstárjegyek évesített hozama beesett a 10 éves államkötvények hozama alá. Ezt az elemzők rendszerint egy közelgő recesszió előjeleként szokták értelmezni, nem véletlenül, hiszen az elmúlt 70 év során két kivételtől eltekintve a fejleményt valóban az amerikai gazdaság visszaesése követte 12-18 hónap késlekedéssel.

Persze kivételek mindig vannak, ilyen volt a legutóbbi inverzzé válás is, amikor 2022 októberében úgy ment be a rövid papírok hozama a hosszabbaké alá és maradt ott egészen tavaly őszig, hogy nem következett be a rettegett lassulás. Ennek ellenére maga az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is komolyan veszi a jelzést, olyannyira, hogy a Fed havonta tesz közzé előrejelzést a hozamgörbe alakjából kiindulva arra vonatkozóan, mekkora ez alapján az esélye a recesszió kialakulásának – hívta fel a figyelmet a CNBC.com.

A kötvénypiacon a logika azt diktálná, hogy a hosszabb lejáratok hozama magasabb legyen, hiszen az időben távolabbi kifizetések kockázata magasabb és ehhez értelemszerűen magasabb elvárt hozam tartozik. Az olyan időszakokban azonban, amikor a gazdaság szereplői úgy érzik, hogy romlanak a feltételek, elkezdenek kamatcsökkentéseket beárazni, s így a rövidebb hozamok csökkenésnek indulnak. Jellemzően ezzel magyarázzák a hozamgörbe inverzitásának recesszió előre jelző képességét.

10 éves amerikai államkötvények és 3 hónapos amerikai kincstárjegyek hozama közti különbség (a szürke zóna a recessziós időszakokat jelöli) Kép: Economx, Fed

A 10 éves hozam egyébként akkor kezdett el emelkedni, amikor a közvéleménykutatási adatok alapján egyre inkább biztosra vehető volt Donald Trump választási győzelme. A befektetők az elnök programjától az amerikai gazdaság növekedésének felpörgetését várták és persze az inflációs várakozások is emelkedtek ezzel párhuzamosan.

Az elmúlt hetekben azonban ismét csökkenésnek indult, a portál szerint többek között amiatt, hogy a piac a bevezetni készülő kereskedelmi korlátozásokban és a vámokban inkább a növekedést gátló tényezőket kezdték el látni. Egyre több a gazdaság szereplőinek hangulatát tükröző felmérés kezdett el nem túl biztató adatokat mutatni. A Michigan Egyetem hó elején közölt felmérésének adatai szerint a fogyasztók gazdasággal kapcsolatos optimizmusa 7 hónapos mélypontra süllyedt, miközben az inflációs várakozások mértéke 2023 novembere óta nem látott magasságba emelkedett.

Hasonlóan a gazdaság kilátásaival kapcsolatos optimizmus drasztikus romlását jelezte a Conference Board kedden közzétett fogyasztói hangulatfelmérése és ez is az inflációs várakozások gyors emelkedését mutatta. A kommentárok szerint a fogyasztói bizalomra a bejelentett vámtarifákon kívül a kormányzati szektorban tervezett tömeges elbocsátások is negatív hatással voltak. A Reuters által megkérdezett elemzők ugyan egyelőre nem várnak recessziót az Egyesült Államokban, azonban arra utalnak, hogy az amerikai gazdaság növekedésének üteme idén jóval elmaradhat attól, mint amit a szereplők akár csak 2-3 hónappal ezelőtt is reméltek.

A romló várakozások ellenére az elemzők felhívták figyelmet, a gazdasági lassuláshoz egyelőre egy fontos tényező hiányzik. Ez pedig az, hogy az amerikai munkaerőpiac egyelőre nem mutatja a drasztikus gyengülés jeleit.

A JPMorgan Asset Management szakértői ugyanakkor korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy nem a hozamgörbe inverzzé válása az igazi indikátor, hanem az, amikor az visszanyeri normális alakját. Ezt követően hat hónappal szokott szerintük bekövetkezni a visszaesés, így a jelzés most érvényben lévőnek tekinthető.