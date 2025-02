Erősen indult az év a hazai és főleg a budapesti ingatlanpiacon, pörögnek a tranzakciók, az árak kíméletlenül kapaszkodnak fölfelé, a kínálat szűkös, a jelek szerint tényleg az ingatlanpiacon köt ki a Prémium Magyar Állampapír eladásokból felszabaduló pénz nagy része.

Hol tartanak az árak? Az ingatlan.com friss elemzése szerint a fővárosban a használt lakások átlagos négyzetméterára 1,17 millió forintnál járt február elején, míg az új építésűeké 1,51 millió forint volt. A legolcsóbb budapesti használt lakások lélektani árhatára 903 ezer forint volt, mivel az összes eladó használt lakóingatlan negyede ennél alacsonyabb áron került piacra.

Szerencsére a piaci felfutásból nem csak fizikai ingatlanvásárlásokkal lehet hasznot húzni, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ingatlanrészvények árfolyamán is megmutatkozik, hogy mennyire erős most a trend.

Pörög a piac, rekordon a DH-papírok

Az ingatlan- és hitelközvetítéssel is foglalkozó Duna House részvények például 1170 forinton is megfordultak kedden, az eddigi történelmi rekord 1145 forint volt, egy nappal korábban. Még másfél hónap sem telt el az évből, de idén máris 21,6 százalékot kereshettek, akik Duna House részvényt tartanak. Hosszabb távon is megérte a DH-ba fektetni, egy év alatt 61 százalékos volt a felértékelődés. Öt év alatt pedig az átlagos árfolyamemelkedés évi 24,3 százalék, ami azt jelenti, hogy egy most 10 millió forintot érő DH-részvénycsomag 5 évvel ezelőtti összeállításához elég volt mindössze 3,37 millió forintért vásárolni.

Kép: Economx

A keddi, napon belüli csúcs már csak centire volt a Wood & Company 1189 forintos célárától, igaz elemzésüket a harmadik negyedéves jelentés ismeretében frissítették utoljára. Valószínűleg a negyedik negyedév is erős lehetett, a külső környezet támogatta a folyamatokat: lefele tartottak a kamatlábak és már akkor is kirobbanó formában volt a lakáspiac. Ráadásul a DH menedzsment egész 2025-re optimista, 4 dolog is van, ami miatt erős maradhat a piac:

hiteltörlesztésre fordítható munkáltatói lakástámogatás

munkáshitel

PMÁP kamatokból érkező szabad lakossági források megugrása

lakhatáshoz kapcsolódó állami támogatások

Így nem csoda, hogy a negyedik negyedévben a DH csoporthoz tartozó franchise irodák rekord jutalékot értek el a lakásközvetítésen, ez a 4,5 milliárd forint 24 százalékkal magasabb a 2023 év véginél. A magyarországi jutalékbevételek pedig 3,4 milliárd forintra rúgtak, amit a DH saját irodái további 500 millió forinttal fejeltek meg.

Az árfolyam növekedését ezért nem csak az eredményvárakozások pörgethetik, hanem az osztalék is.

Ennek tervezett összegéről majd a február 28-i gyorsjelentésben érkeznek részletek, a cég osztalékpolitikája szerint az alaptevékenységből származó profit 47 százaléka tekinthető indikációnak.

A Wood szerint a következő két évben a kifizetések összesen 20 millió euró körül alakulhatnak, ami a jelenlegi árfolyamra vetítve évi 10,4 százalék körüli osztalékhozammal kecsegtet.

Ha ingatlancég, akkor osztalék

Nincs ekkora pörgés a Budapesti Ingatlan (BIF) részvény piacán, de az ingatlanpiaci rali itt is nyomon követhető, a BIF-részvények 7,6 százalékkal drágultak 2025-ben és erre a papírra is igaz, hogy hosszú távon teljesít igazán jól: az elmúlt 5 évben évi 11,3 százalék átlagos árfolyam-emelkedésnek örülhettek a BIF részvényesek.

A tavaly nyáron több mint 80 milliárdot érő iroda, parkolóház, építési telek és lakóingatlan portfólió is felértékelődhetett, ami megjelenhet a friss profitszámokban. Az osztaléksztori itt is jelen van, a társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, ami szerint az adókedvezményekért cserébe olyan javaslatot kell a közgyűlés elé tárni, hogy a nettó nyereség 90 százaléka kifizethető legyen osztalékként, feltéve, ha a cég szabad pénzeszközei ezt lehetővé teszik. De még ez sem garancia semmire, 2024-ben például egyszerűen a közgyűlés nem szavazta meg, hogy osztalékot kapjanak a részvényesek.

A Graphisoft Park részvények idén kevésbé remekelnek (1,8 százalékos az árfolyam-emelkedés), egy év alatt viszont közel a harmadukkal drágultak. Számukra a piaci trendek vegyesek: 2024 negyedik negyedévében a budapesti irodapiacon az üresedési ráta már 14,1 százalék volt – derül ki a BRF piacelemzéséből – ugyanakkor a Graphisoft Park kihasználtsága régóta meghaladja a fővárosi átlagot, szeptember végén 94 százalék volt.

Ötszöröző árfolyam 2023 május óta

Idén 12,6 százalékos pluszt mutatnak az Appeninn részvények, de a nagy sztori az az ötszörözés, amit 2023 májusa óta produkált az árfolyam: a piac láthatóan díjazza az új stratégia mentén 2022-23-ban átalakított ingatlanportfólióból származó teljesítményt. Tavaly júliustól ők is szit-ként működnek, így a befektetők osztalékban is bízhatnak.

A fenti részvények közül az Appeninn tűnik a legolcsóbbnak, az árfolyam a sajáttőke érték 76 százalékát tükrözi.

A BÉT ingatlancégeinél így fest jelenleg az árfolyam / sajáttőke arány: