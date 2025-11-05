Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,37 forintról 386,55 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,50 forint és 388,53 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 417,80 forintról 415,19 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 337,94 forintról 336,59 forintra csökkent.

Tájékoztatás

