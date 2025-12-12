Gyengült kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Nem tetszik a befektetőknek a spekuláció, hogy Magyarország elnöki rendszerre állna át. Pillanatok alatt 381-ről 385-ig gyengült a magyar deviza a tegnapi nap folyamán.
- Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után,
- a dollár 326,20 forintra ment fel 325,30 forintról,
- a svájci frank pedig 410,37 forinton állt 410,15 forint után.
Péntek reggeli jegyzésén a forint vegyes eredményt mutat a decemberi kezdéshez képest a három devizával szemben; az euró és a svájci frank ellenében 0,3 és 0,2 százalékkal áll gyengébben és 0,9 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Az év eleje óta a forint 7,0 százalékkal erősödött az euróval szemben, valamint 17,9 százalékkal a dollár és 6,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
