A svájci frank jegyzése a reggeli 412,67 forintról 411,92 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 332,54 forintról 332,12 forintra csökkent.
Elképesztő csúcsfomában a forint: két éve nem volt ilyenA magyar fizetőeszköz – az euróval szemben – friss erősödést produkált: az árfolyam a reggeli órákban már 383 forint környékére esett, ami másfél éves, illetve egyes elemzések szerint közel két éves csúcsnak felel meg.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
