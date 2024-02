ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Jó kis esést okozott a tőzsdén a szerdai Fed kamatdöntést követő sajtótájékoztató. Az alapkamat változatlanul hagyását követően a jegybank szerepét betöltő szervezet elnöke, Jerome Powell ugyanis néhány megjegyzésével próbálta hűteni azokat a várakozásokat, amelyek szerint már márciusban sor kerülhetne az első kamatcsökkentésre. A piaci reakciókról itt írtunk bővebben.

Azonban a Fed elnöke egyértelművé tette eközben, hogy ha nem is olyan hamar, mint azt sok befektető szeretné, a kamatcsökkentés azért közeleg. Ez pedig nem kis fegyvertény tekintve, hogy az amerikai és a globális gazdaság egy kétéves inflációs hullámon van túl, amely akárhogy szépítjük, váratlanul érte a világ nagy jegybankjait.

Figyelmesen végigolvasva a Fed-közleményt, egyértelműen kiderül, hogy hivatalosan is véget ért a kamatok emelésének időszaka, amelyben 18 hónap alatt 525 bázisponttal került magasabbra a világ legfontosabb irányadó rátája. Csak éppen ez nem jelenti azt, hogy a kamatok azonnal csökkenni is fognak. A jegybank közlése szerint nagyobb bizonyosságot szeretnének azzal kapcsolatban, hogy az inflációt valóban a Fed két százalékos céljáig sikerül leszorítani.

Első ránézésre furcsa ez a feltétel, hiszen 2023 második felében a Fed tisztviselői által leginkább figyelt inflációs mutató – a személyi fogyasztási kiadások indexe – mindössze 1,9 százalékos volt. Ez jó hír és Jerome Powell is elismerte, azonban szerinte még több bizonyosságra lenne szükség.

Az, hogy az elnök próbálta hűteni a várakozásokat, egyáltalán nem meglepő. Emlékezetes, a decemberi kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatón belengette egy valamikori jövőbeli kamatcsökkentés esélyét és ezzel hatalmas hurráoptimista hangulatot teremtett a világon mindenhol a kockázatos eszközök piacán. Már a január első fele is azzal telt, hogy a különböző jegybanki tisztviselők próbálták egy kicsit leolvasztani a parti hangulatot és folyamatosan arra célozgattak:

egyrészt korai még győzelmet hirdetni az infláció felett;

másrészt a kamatok még jó ideig magasan maradhatnak.

A Bank of America elemzői felhívták a figyelmet: a befektetők a kamatvárakozások alapján egy lehetséges monetáris politikai hibát áraznak be. Azaz akárcsak a kamatemelések megkezdését, úgy a kamatcsökkentések elindítását is késve teszi majd meg a Fed. Ezért sokkal nagyobb ütemben lesz később kénytelen mérsékelni az irányadó rátát.

Később, gyorsabban



A határidős piaci jegyzések alapján elvileg májustól kezdve minden egyes hónapban huszonöt bázisponttal kellene a Fednek mérsékelnie kamatait. A befektetési bank elemzői szerint még mindig van egy 30-40 százalékos esélye a márciusi kamatcsökkentésnek, viszont az szinte kizárt, hogy az enyhítési ciklus májusban induljon. A két ülés között ugyanis nem valószínű, hogy olyan adat lát napvilágot, ami érdemben befolyásolná a döntéseket.

Így szerintük ha nem márciusban, akkor júniusban lesz az első kamatvágás.

Vincent Reinhart, a Fed korábbi munkatársa, a Dreyfus befektetést tanácsadó cég szakértője a Financial Times-nak nyilatkozva megvédte a Fed óvatosságát. Rámutatott a fogyasztói árindex novemberi 3,1 százalékról decemberben 3,4 százalékra történő emelkedésére. Szerinte az ellátási láncokra nehezedő nyomás enyhüléséből és az alacsonyabb áruköltségekből eredő dezinflációs hatás megállt, és valószínűleg megfordult.

Ráadásul a befektetők már elvégezték a Fed munkájának egy részét, mivel beárazták a kamatcsökkentést, ami lefelé hajtotta a kötvényhozamokat és segített csökkenteni a vállalkozások tőkeköltségét. Így a Fed megtehette azt, hogy konzervatívabb álláspontot vegyen fel.