Az ezüst kedden folytatta rekordfutását, és átlépte a kulcsfontosságú 70 dolláros unciánkénti határt. Az ezüst spot ára 0,7 százalékkal emelkedett, és unciánként a 70,66 dollárra emelkedett. Az ára az év eleje óta 123 százalékkal emelkedtek – írta a Reuters. Az ezüst következő célára 75 dollár, de az év végi profitrealizálás visszaesést okozhat.

Az arany ára idén mintegy 70 százalékkal emelkedett, amit a geopolitikai feszültségek, az amerikai kamatcsökkentések, az erős jegybanki vásárlások és az erős befektetési kereslet vezérelt.

„Továbbra is úgy látjuk, hogy a központi banki devizatartalék-diverzifikáció hosszabb távú tematikája az évtized végéig az aranyárak egyik fő hátszele lehet” – írták az SP Angel elemzői egy jegyzetben. „Az arany ára jövőre 5000 dollár/uncia felé emelkedik” – tették hozzá.

A platina spot ára 3,9 százalékkal ugrott meg, elérte a 2202,30 dollárt, ami több mint 17 év legmagasabb értéke.

A palládium ára 2,8 százalékkal, hároméves csúcsra, 1808,25 dollárra emelkedett, követve az arany és az ezüst erősödését.