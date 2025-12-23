Az ezüst kedden folytatta rekordfutását, és átlépte a kulcsfontosságú 70 dolláros unciánkénti határt. Az ezüst spot ára 0,7 százalékkal emelkedett, és unciánként a 70,66 dollárra emelkedett. Az ára az év eleje óta 123 százalékkal emelkedtek – írta a Reuters. Az ezüst következő célára 75 dollár, de az év végi profitrealizálás visszaesést okozhat.
Az arany ára idén mintegy 70 százalékkal emelkedett, amit a geopolitikai feszültségek, az amerikai kamatcsökkentések, az erős jegybanki vásárlások és az erős befektetési kereslet vezérelt.
„Továbbra is úgy látjuk, hogy a központi banki devizatartalék-diverzifikáció hosszabb távú tematikája az évtized végéig az aranyárak egyik fő hátszele lehet” – írták az SP Angel elemzői egy jegyzetben. „Az arany ára jövőre 5000 dollár/uncia felé emelkedik” – tették hozzá.
A platina spot ára 3,9 százalékkal ugrott meg, elérte a 2202,30 dollárt, ami több mint 17 év legmagasabb értéke.
A palládium ára 2,8 százalékkal, hároméves csúcsra, 1808,25 dollárra emelkedett, követve az arany és az ezüst erősödését.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
