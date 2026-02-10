Az elmúlt napokban több alkalommal döntött történelmi csúcsot a Richter-részvények árfolyama. Kedden is jól teljesít a gyógyszergyártó a tőzsdén, az árfolyam megcélozhatja a 12 ezer forintos szintet. Mindez aligha véletlen, a kőbányai társaság háza tájáról a közelmúltban több pozitív bejelentés érkezett.

A tavaly szinte szárnyaló magyar tőzsdén azonban épp a Richter volt a nagy lemaradó. 2026-ban viszont tiszta lapot nyitott a részvény: az év elejétől 19 százalékkal hízott az árfolyam, de egy éves időtávon csak 8 százalékot drágult. Túlértékeltségről viszont most sem lehet szó, az árfolyam a 12 havi gördülő (egy részvényre eső) nyereség 9,2-szeresét tükrözi, míg a legközelebbi régiós szektortárs – a szlovén KRKA – befektetői közel 18 eurót is hajlandók kifizetni egy eurónyi nyereségért.

Kedden kiderült, a fundamentumok is alátámasztják a Richter papírok megtáltosodását. Az Erste elemzője 12 190-ről 13 145 forintra emelte a 12 hónapos Richter-célárat és felhalmozásra ajánlja a részvényt.

A modellben ráadásul a vállalat hosszú távú kilátásai még nincsenek árazva, ilyen például a vezető gyógyszer (Vraylar antipszichotikum) lehetséges utódjának tartott készítmény II. fázisú klinikai vizsgálatai, amelynek eredményei még idén megérkezhetnek.

A Richter 2025-ös jelentésére már nem sokat kell várni, az Erste szerint a társaság február 27-én közel 924 milliárd forintos árbevételről számolhat be. Bár van szerényebb teljesítményt mutató szegmens a gyógyszergyártónál (például a General Medicines), a jövedelmezőségi mutatók továbbra is erősek, az üzemi eredmény például 8 százalékkal nőhetett egy év alatt, 282 milliárd forintra. A pénzügyi tételek viszont tavaly sem kedvezhettek a Richternek, így a nettó profit 232 milliárd forint lehetett, valamivel kevesebb, mint 2024-ben.

A részvényről annyit írt még az Erste, hogy sokáig lemaradó volt, majd december végétől elkezdték felfedezni maguknak a befektetők, februárban pedig valósággal szárnyalt a részvény, melyben az amerikai értékesítési partner, az AbbVie erős Vraylar értékesítési számai és kedvező középtávú előrejelzése is szerepet játszott. Idén a második, februárban pedig a legjobban teljesítő hazai blue chip részvény a Richter.

Mint arról az Economx is beszámolt, a Richter kutatói által kifejlesztett Vraylar készítmény tavaly 3,6 milliárd dollár értékben fogyott az USA-ban. Az értékesítési partner várakozása szerint az idei forgalom pedig 4 milliárd dollárra futhat fel. A tengerentúli árbevétel közel ötöde a Richtert illeti szabadalmi jogdíj formájában.