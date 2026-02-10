Hatalmas frissítésen ment keresztül a MÁV+ alkalmazás. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közölte, mostantól az ország- és vármegyebérletek mellett a VOLÁN buszok helyi menetjegyei és bérletei, valamint egyes városi helyi érdekű bérletkonstrukciók is, így többek között a Budapest-bérlet is, de például a Gyermekvasútra is tudunk mostantól jegyet venni. A megvásárolt jegyek és bérletek offline is elérhetőek.

Szintén nagy újítás, hogy most már Apple Pay és a Google Pay használatával is fizethetünk a jegyekeért vagy a bérletekért.

Hegyi Zsolt azt is megjegyzi az újítás apropóján, hogy hamarosan a grafikus helyfoglalás, valamint a nemzetközi jegyvásárlás is lehetséges lesz az applikációban.