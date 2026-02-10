Hatalmas frissítésen ment keresztül a MÁV+ alkalmazás. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közölte, mostantól az ország- és vármegyebérletek mellett a VOLÁN buszok helyi menetjegyei és bérletei, valamint egyes városi helyi érdekű bérletkonstrukciók is, így többek között a Budapest-bérlet is, de például a Gyermekvasútra is tudunk mostantól jegyet venni. A megvásárolt jegyek és bérletek offline is elérhetőek.
Szintén nagy újítás, hogy most már Apple Pay és a Google Pay használatával is fizethetünk a jegyekeért vagy a bérletekért.
Kapcsolódó
Hegyi Zsolt azt is megjegyzi az újítás apropóján, hogy hamarosan a grafikus helyfoglalás, valamint a nemzetközi jegyvásárlás is lehetséges lesz az applikációban.
Évtizedek után kinyílik a lelakatolt ajtó: királyként várhatjuk a vonatunkat a MÁV-nálMegnyílik a nagyközönség előtt és különleges funkciót kap a Nyugati Pályaudvar műemlék várója, ahol anno Ferencz József és Sissi is megpihent.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!