Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az euró jegyzése reggel hét órára 381,13 forintra ment fel az előző este hat órai 380,60 forintról,
- a dollárt 326,84 forinton jegyzik 326,40 után,
- a svájci frankot pedig 408,28 forinton 407,80 után.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,1 százalékkal áll erősebben a hétfői kezdésnél az euróval, 0,7 százalékkal erősebben a dollárral és 0,3 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Az év eleje óta a forint erősödött, 7,4 százalék nyereségre tett szert az euró, 17,8 százalékra a dollár és 6,8 százalékra a svájci frank ellenében.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
