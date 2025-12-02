Enyhén gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 380,92 forintra erősödött a hétfő esti 380,70 forintról.
A dollár jegyzése 327,51 forintról 328,10 forintra nőtt, a svájci franké pedig 407,67 forintról 407,81 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése 1,1624 dollárról 1,1610 dollárra gyengült.
