Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró 7 órakor 380,63 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 380,82 forintnál.

A dollár jegyzése 328,23 forintról 326,93 forintra gyengült, a svájci franké pedig 408,07 forintról 407,68 forintra süllyedt.

Az euró  1,1644 dollárra erősödött a kedd esti 1,1596 dollárról.