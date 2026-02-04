Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy a legutóbbi kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háború fejleményeit, miután a kormányfő szerint a napokban egy újabb kárpátaljai magyar esett áldozatául Ukrajna kényszersorozásának.

Orbán a Facebook-videójában közölte, hogy az elhunyt családjával felvették a kapcsolatot és minden segítséget megadnak nekik.

Ezen túlmenően azonban minden, a kénysorozásban résztvevő ukránt haladéktalanul kiutasítanak Magyarország területéről.

