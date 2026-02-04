Galla Miklós, humorista az elmúlt időszakban rendszeresen kórházi kezelésre szorult, ezért anyagi helyzete is megromlott. Közösségi oldalán a rajongók segítségét kérte, hogy támogatásukkal könnyebbé tegyék a mindennapi megélhetését – írta a Blikk. Némi bevétele akkor volt, amikor decemberben újra színpadra állhatott Laár András oldalán, aki egyébként korábban ugyancsak a rajongóihoz fordult, hogy segítsék meg anyagilag.

Galla Miklós most Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy már el is kelt egyik saját készítésű festménye, de további alkotásai is megvehetők 70 és 120 ezer forint közötti árakon.