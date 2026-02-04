A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában az új platformok üzembe helyezésére és az új gépkocsimodellek felfutására készülnek. A terv az volt, hogy a jelenlegi 4500 dolgozó mellé közép távon felvesznek további 3000 munkavállalót. A valóságban azonban a gyár már hónapok óta csupán egy műszakban működik, és a beharangozott nagy létszámú munkaerő-felvétel mostanáig nem kezdődött el - írta a 24.hu.

Ahogy arról az Economx is beszámolt, tavaly december közepén a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) közölte : a kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedében átmenetileg egy műszakos termelésre áll át a jelenlegi két műszak helyett, az új, tisztán elektromos GLB gyártásának előkészítése miatt.

A toborzási és felvételi folyamat 2025 októberében indult, de a hírek szerint a beharangozott nagy létszámú felvétel mostanáig nem kezdődött el. Jelenleg a három műszakos foglalkoztatásra felvett dolgozók is csupán egy műszakban dolgoznak. A tájékoztatás szerint április előtt nem áll vissza a gyár két műszakos működésre.

A cég azt közölte, hogy a műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára, de a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az üzem hónapok óta a teljes termelési kapacitásának körülbelül felét, vagy talán még kevesebbet sem produkál. Elbocsátások nem történtek, de a munkatársaknak kevesebbet kell dolgozniuk, mint korábban: például a szokásos téli leállás végeztével január 5-én a dolgozók körülbelül a felének nem kellett felvennie a munkát.

„Az MMA- és MB.EA-platformokra épülő új modellek gyártásának előkészítése keretében átfogó építési munkálatok zajlanak a kecskeméti telephelyen. Egyes gyártási területek ezért tervezett egy műszakos munkarendben működnek. Szíves megértését kérjük, stratégiai tervezéssel kapcsolatos kérdésekben nem áll módunkban nyilatkozni” - válaszolta a Mercedes-Benz sajtóosztálya a 24.hu-nak arra a kérdésre, hogy az új munkarend mekkora termeléscsökkentéssel jár.

A gyárbővítés keretében két új épület készül a jövőbeli karosszéria- és összeszerelő sorok számára, egy további épület az akkumulátor-összeszereléshez, valamint a telephely második fényezőüzemét is átfogóan modernizálják. A gyártósorok részleges áthelyezését is végzik: egyes sorokat a Mercedes lengyelországi telephelyére visznek, a felszabaduló helyre pedig új egységek kerülnek az új járműmodellek gyártásához.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján 2025 január-szeptember között a kecskeméti gyár termelése év/év alapon 43 százalékkal esett. A csökkenés mögött az üzem gyártósorain tervezett változások is állhatnak. Emellett tavaly júliusban a Mercedes bejelentette, hogy befejezik hazánkban az ikonikus CLA-modell gyártását, és a termelést a németországi rastatti üzembe helyezik át, míg az A-osztály gyártása költségcsökkentési okokból 2026 második negyedévétől kerülhet Magyarországra.

Az elektromos Mercedes-járművek eladásai 2025-ben 9 százalékkal csökkentek, míg az Entry modellcsalád - amelybe a CLA, az EQB, a GLB és az A-osztály tartozik - értékesítése 10 százalékkal maradt el a 2024-es eredménytől. Ezzel szemben a Mercedes AMG és a G-osztály sikeres maradt a piacon, ezeket a modelleket azonban nem Kecskeméten, hanem Nyugat-Európában gyártják.

Az eladási számok alapján feltételezhető, hogy a kecskeméti gyár műszakcsökkentésére nemcsak a bővítési munkálatok miatt van szükség. A legutóbbi adatok szerint 2024-ben a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. árbevétele 16 százalékkal, 5 milliárdról 4,2 milliárd euróra csökkent 2023-hoz képest, az adózott eredmény pedig 40 százalékkal, 95,6 millióról 57,6 millió euróra zsugorodott.