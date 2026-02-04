A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség tagjai sztrájkőrség felállításával figyelmeztették a kormányt arra, hogy a munkabeszüntetésre is készen állnak, ha a kormányzat nem vonja vissza azon intézkedéseit, amelyek a pedagógusok bérének csökkenéséhez vezettek – írja az MTI.

A tiltakozással nemcsak miniszterelnökként szólították meg Ilie Bolojant, ugyanis az eddigi tárcavezető, Daniel David lemondása óta a kormányfő tölti be az ügyvivő miniszteri tisztséget a tanügyminisztérium élén.

Az ország minden tájáról összesereglett szakszervezeti képviselők az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint

„Minisztert keresünk, cserébe megnyirbált béreket és törvényhozási káoszt ajánlunk”, „Szegény iskola – neveletlen ország”, „Lemondások mögé bújik a megoldások nélküli kormány”, „Hatékonyságot követeltek, de nemtörődést adtok viszonzásul” feliratú plakátokat emeltek a magasba.

A Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség szerda délelőtt bejelentette, hogy a januári közvélemény-kutatásuk során kiderült: a tanügyi alkalmazottak háromnegyede készen áll arra, hogy beszüntesse a munkát, ha a szakszervezet általános sztrájkot hirdet. A válaszadók 72 százaléka kész részt venni a településeken szervezendő utcai tiltakozó akciókon.

Amennyiben a bukaresti kormány nem vonja vissza a tanügyi alkalmazottak érdekeit sértő, a kötelező óraszám növelése révén 10-25 százalékos bújtatott bércsökkentést eredményező intézkedéseit áprilisig, az érdekképviselet általános sztrájkot hirdet május második felében – figyelmeztetett a szakszervezeti szövetség.

Ismert, Romániában tavaly júliusban lépett hatályba a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány csökkentését célzó kormányzati intézkedések első csomagja, amelynek keretében 2026-ra is befagyasztották a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket, két százalékponttal megemelték az általános áfakulcsot, csökkentették az adókedvezmények mértékét és alkalmazási körét, az oktatásra fordított állami kiadások csökkentése érdekében pedig az ösztöndíjalap és órabér lefaragását, a kötelező óraszám és osztálylétszám emelését irányozták elő.