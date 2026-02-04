A Jeff Bezos tulajdonában lévő Washington Post széles körű létszámleépítést hajt végre, miután az amerikai milliárdos nyomást gyakorolt a vezetőségre, hogy a lap ismét nyereségessé válhasson - írja a CNN.

Bezos nem a Washington Post megmentésére törekszik. Hanem arra, hogy túlélje Donald Trumpot

– írta Glenn Kessler, a Post korábbi tényellenőrzője.

Bezos és az általa alapított Amazon komplex kapcsolatban áll a Trump-kormányzattal. A héten a milliárdos többek között vendégül látta Pete Hegseth védelmi minisztert a Bezos tulajdonában lévő Blue Origin rakétagyártó cégnél.

A Post alkalmazottai azonban már hetek óta felkészültek a széles körű elbocsátásokra. Szerda reggel a munkatársaknak azt mondták, hogy „maradjanak otthon”, miközben értesítéseket küldtek ki arról, hogy kit bocsátottak el.

Ezek a lépések jelentős létszámcsökkenést jelentenek a szerkesztőségben, ami szinte az összes hírszerkesztőséget érinti

– írta Matt Murray főszerkesztő egy belső körlevélben.

A Post nemzetközi tudósításai jelentősen visszaesnek, bár néhány külföldi iroda megőrzi „stratégiai külföldi jelenlétét”. A munkatársak szerdán reggel a közösségi médiában reagáltak a drasztikus leépítésekre. Caroline O'Donovan, a Post Amazon-riportere úgy fogalmazott, kiszáll, a szakma legjobbjaival együtt.

A Post kiadója, Will Lewis, magánbeszélgetésekben arról beszélt, hogy a Post nyereségességét úgy lehetne elérni, ha a lap befektetéseit a politikára és néhány más kulcsfontosságú területre koncentrálják, miközben olyan területeken, mint a sport és a külpolitika, leépítéseket hajtanak végre.

A közeljövőben azokra a területekre fogunk koncentrálni, amelyek tekintélyt, egyediséget és hatást mutatnak, és amelyek rezonálnak az olvasókkal: politika, nemzeti ügyek, emberek, hatalom és trendek; nemzetbiztonság Washingtonban és külföldön; a jövőt alakító erők, beleértve a tudományt, az egészségügyet, az orvostudományt, a technológiát, az éghajlatot és az üzleti életet; az emberek cselekvésre ösztönző újságírás, a tanácsadástól a wellnessig; feltáró oknyomozások; valamint a kultúrában, az interneten és a mindennapi életben is felkeltik a figyelmet

- fogalmazott Matt Murray.