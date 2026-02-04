Orosz eredetű, nagykövetségek és az olimpiai helyszínek ellen tervezett kibertámadási akciókat akadályoztak meg olaszországi szervek Antonio Tajani külügyminiszter állítása szerint - írja a Reuters.
Megakadályoztunk egy sor kibertámadást a külügyminisztérium webhelyei ellen, kezdve Washingtonnal, és bevonva néhány téli olimpiai helyszínt is, köztük a cortinai szállodákat
– fogalmazott Tajani.
Később a külügyminiszter szóvivője is megerősítette, hogy a kibertámadások orosz szálakhoz vezethetők vissza.
