Orosz eredetű, nagykövetségek és az olimpiai helyszínek ellen tervezett kibertámadási akciókat akadályoztak meg olaszországi szervek Antonio Tajani külügyminiszter állítása szerint - írja a Reuters. 

Megakadályoztunk egy sor kibertámadást a külügyminisztérium webhelyei ellen, kezdve Washingtonnal, és bevonva néhány téli olimpiai helyszínt is, köztük a cortinai szállodákat

– fogalmazott Tajani. 

Később a külügyminiszter szóvivője is megerősítette, hogy a kibertámadások orosz szálakhoz vezethetők vissza. 

