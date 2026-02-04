Airsoft fegyverrel lövöldözött egy tanuló egy vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) iskolában szerdán, az incidensben két másik iskolás könnyebb, helyszíni ellátást igénylő sérülést szenvedett - írja az MTI.

Az incidensre a vágújhelyi Szent József Egyesített Iskolában került sor, ahol médiajelentések szerint egy hatodikos általános iskolás tanuló egy műanyag lövedékeket kilövő airsoft pisztollyal lőtt rá osztálytársaira, akik közül ketten sérültek meg. Mindkettőjük sérüléseit a helyszínen ellátták, további ellátást egyikük sem igényel.

A helyszínre kivonult a rendőrség, amelynek közlése szerint egyelőre vizsgálják az eset pontos körülményeit, valamint azt, hogy a történtek hátterében állt-e szándékosság.

A történteket veszélyes felelőtlenségnek minősítette Tomás Drucker szlovák oktatásügyi miniszter, aki kijelentette, elfogadhatatlan, hogy a gyerekek bármiféle fegyvert vigyenek az iskolába.

Eközben Franciaországban egy 14 éves diák támadt rá egy 60 éves művészet tanárra. A dél-franciaországi eset a támadó diáktársainak szeme láttára történt - írja a Euronews.

A pedagógus az életmentő műtétet követően stabil, de nagyon aggasztó állapotban van, Édouard Geffray oktatási miniszter szerdai közleménye szerint. A tanárt kedden délután 2 óra körül támadták meg a La Guicharde középiskolában, Sanary-sur-Merben, a Var megyében. A diák három-négy alkalommal szúrta meg egy 10 centiméteres Opinel késsel, kétszer a hasába és egyszer a karjába, mintegy 20 másik diák szeme láttára.

A tinédzsert az iskola udvarán tartóztatták le és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.