A Nógrád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Balassagyarmati Járási Ügyészség öt férfi ellen emelt vádat, akik 2024 nyarán és őszén több alkalommal 7,5 kilométer hosszú, egyedileg, kizárólag a Magyar Államvasutak Zrt. részére gyártott távközlési rézkábelt loptak el a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti szakaszon. A kábelek értéke 22,5 millió forint volt.

A vádirat szerint az elkövetők erővágót, kézikocsit, oszlopmászó vasat és létrát használtak, a légkábeleket éjszaka vágták le az oszlopokról, majd járművekkel elszállították és ismeretlen helyen értékesítették. A kábelekért kapott pénz egy részét a lopásban és a pakolásban részt vevő társak között osztották szét, alkalmanként 5-10 ezer forintot adva.

A lopás miatt a vasúti pálya különböző szakaszain közlekedő teher- és üzemi vonatok jelentős késéssel haladtak, mert a menetrendet a biztonsági utasítások és jelzőrendszerek láncolata biztosítja, amely a kábelek eltulajdonításával gyengült.

Az ügyészség a férfiakat jelentős értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal, társtettesként folytatólagosan elkövetett lopással és vasúti közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolja. Mindannyiukkal szemben letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványoznak, emellett a Magyar Államvasutak Zrt.-nek okozott kár és a közel kétmillió forint bűnügyi költség megtérítését is.