Összesen 12 pártot vett nyilvántartásba szerda reggelig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 12-i országgyűlési választásokra.

Az NVI honlapján az áll, az alábbi pártok kerültek eddig a rendszerbe:

Demokratikus Koalíció (DK),

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,

Jobbik Magyarországért Mozgalom,

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP),

Mi Hazánk,

Tisza,

Munkáspárt.

Nyilvántartásba vettek további, kevésbé ismert pártokat is, ezek az alábbiak:

Összefogás a Civilekért Párt (OCP),

Otthon Védelme Ingatlan Párt (OVIP),

Szociáldemokraták Pártja (Szocdemek),

Szabad Ország Mozgalom (SZOM),

Tea Párt Közösség (Tea P.K.).

A 24.hu emlékeztet, az MSZP egyelőre nem szerepel a nyilvántartásban, noha nemrég azzal került a formáció a hírekbe, hogy Komjáthi Imre társelnök cáfolta, hogy a párt kimaradna a 2026-os választásokból. Komjáthi azt állította, hogy „nincs ilyen döntés”.