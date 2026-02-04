Összesen 12 pártot vett nyilvántartásba szerda reggelig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 12-i országgyűlési választásokra.
Az NVI honlapján az áll, az alábbi pártok kerültek eddig a rendszerbe:
- Demokratikus Koalíció (DK),
- FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,
- Jobbik Magyarországért Mozgalom,
- Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP),
- Mi Hazánk,
- Tisza,
- Munkáspárt.
Nyilvántartásba vettek további, kevésbé ismert pártokat is, ezek az alábbiak:
- Összefogás a Civilekért Párt (OCP),
- Otthon Védelme Ingatlan Párt (OVIP),
- Szociáldemokraták Pártja (Szocdemek),
- Szabad Ország Mozgalom (SZOM),
- Tea Párt Közösség (Tea P.K.).
A 24.hu emlékeztet, az MSZP egyelőre nem szerepel a nyilvántartásban, noha nemrég azzal került a formáció a hírekbe, hogy Komjáthi Imre társelnök cáfolta, hogy a párt kimaradna a 2026-os választásokból. Komjáthi azt állította, hogy „nincs ilyen döntés”.
