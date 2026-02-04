Összesen 12 pártot vett nyilvántartásba szerda reggelig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 12-i országgyűlési választásokra.

Az NVI honlapján az áll, az alábbi pártok kerültek eddig a rendszerbe:

  • Demokratikus Koalíció (DK),
  • FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,
  • Jobbik Magyarországért Mozgalom,
  • Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP),
  • Mi Hazánk,
  • Tisza,
  • Munkáspárt.

Nyilvántartásba vettek további, kevésbé ismert pártokat is, ezek az alábbiak:

  • Összefogás a Civilekért Párt (OCP),
  • Otthon Védelme Ingatlan Párt (OVIP),
  • Szociáldemokraták Pártja (Szocdemek),
  • Szabad Ország Mozgalom (SZOM),
  • Tea Párt Közösség (Tea P.K.).

A 24.hu emlékeztet, az MSZP egyelőre nem szerepel a nyilvántartásban, noha nemrég azzal került a formáció a hírekbe, hogy Komjáthi Imre társelnök cáfolta, hogy a párt kimaradna a 2026-os választásokból. Komjáthi azt állította, hogy „nincs ilyen döntés”.

