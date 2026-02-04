Január végével az In-Kal Security számláit zárolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A 444.hu megkeresésére a cég vezetése megerősítette, hogy valóban folyamatban van az eljárás, ugyanakkor azt teljesen alaptalannak gondolják. Hozzátették, hogy a cég változatlanul, a megszokott színvonalon és megbízhatósággal működik.
A lap információi szerint az eljárás mögött valamilyen bűncselekmény gyanúja állhat. Arra, hogy a cég a januári béreket ki tudja-e fizetni, nem kaptak külön választ. Az Opten adatai szerint In-Kal Zrt. jelenleg 259 főt foglalkoztatott, és főként a Sziget Fesztivál biztonsági cégeként ismert.
